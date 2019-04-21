» تعليق صادم من إيناس الدغيدي على خلع "حلا شيحة" للحجاب

21 أبريل 2019 - 07:12 ص

كشفت المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي تفاصيل لقائها مع الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة.



وقالت "إيناس" في تصريحات صحفية: ""حتى الآن لا يجمعني عمل فني بحلا شيحة، لكن أتمنى ذلك في المستقبل، أنا أنا أحبها، وأحترمها".



وتابعت: "عودة الفنانات المعتزلات الى الفن، اعتبره انتصار لأفكاري وآرائي التي كشفت عنها منذ سنوات، وتعرضت للانتقادات الجارحة بسببها، الفن ليس وظيفة روتينية يمكن لأحدهم الاستقالة منها وقتما يريد، هو موهبة تسري في عروقه وتكون هويته"، حسب تصريحاتها لموقع مجلة "لها".

