الخطيب يكتشف مفاجأة كارثية وراء هزائم الأهلي

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كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن مفاجأة مدوية اكتشفها محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - بعدما بدأ التحقيق في هزائم الفريق الأخيرة .

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" إن الخطيب فتح تحقيقا بعدما وصلته معلومات تفيد قيام عدد من لاعبي الفريق بلعب لعبة "بابجي" ليلة مباراة "بيراميدز" والسهر حتى وقت متأخر من الليل.

وأضاف: "هم 5 أو 6 لاعبين وصلت ورقة بأسمائهم للكابتن الخطيب الذي اكتشف أن اللاعبين وصلوا إلى مرحلة تسمى "بوشنكي" وهي المرحلة النهائية من اللعبة ".

وتابع: "اللعبة تتيح معرفة موعد دخول وخروج كل لاعب وقد اكتشف الخطيب سهر اللاعبين إلى وقت متأخر من الليل".

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