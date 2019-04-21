سماع دوي انفجارات ونيران مضادة للطائرات في طرابلس

سمع دوي انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات في مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء السبت.



ونقلت وكالة رويترز عن شهود وسكان، إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار، ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود وسكان، إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار، ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.