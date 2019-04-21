تزوير الانتخابات من موروثات الماضي وانتهت

21 أبريل 2019 - 01:00 ص

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تزوير الانتخابات والتحايل على أصوات الناخبين، من موروثات الماضي وانتهت إلى الأبد.



وأضاف «جبر»، خلال لقاء خاص عبر قناة «النيل للأخبار»، مساء السبت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت معايير شديدة للعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، مشيدًا بحرص المواطنين على الاستفتاء في التعديلات الدستورية، وهو ما يؤكد مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة.



يُذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

