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رئيس "الوطنية للصحافة":

تزوير الانتخابات من موروثات الماضي وانتهت

الحياة السياسية

كرم جبر
كرم جبر

المصريون ـ متابعات

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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تزوير الانتخابات والتحايل على أصوات الناخبين، من موروثات الماضي وانتهت إلى الأبد.
وأضاف «جبر»، خلال لقاء خاص عبر قناة «النيل للأخبار»، مساء السبت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت معايير شديدة للعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، مشيدًا بحرص المواطنين على الاستفتاء في التعديلات الدستورية، وهو ما يؤكد مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة.
يُذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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