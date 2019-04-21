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كامل الوزير

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تعليق ناري لـ"أديب" على جهود وزير النقل.. هذا ما قاله

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كامل الوزير
كامل الوزير

المصريون ـ متابعات

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رسالة هامة من "أديب" إلى وزير النقل الجديد.. هذا ما قاله

علق الإعلامي عمرو أديب، على تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل سير العمل والخدمة المقدمة للركاب بمحطة مصر.
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «كامل الوزير لا يكل ولا يمل، مبيزهقش من الشغل».
وأشار: «كامل الوزير مش معاه عصا سحرية أنه يصلح كل شيء في لحظة، لكنه لا يتوقف ولا يرضى بالخطأ»، متابعا: «بيهتم بالتفاصيل، وإحنا كمصريين لا نهتم بالتفاصيل».


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