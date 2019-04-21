تعليق ناري لـ"أديب" على جهود وزير النقل.. هذا ما قاله

علق الإعلامي عمرو أديب، على تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل سير العمل والخدمة المقدمة للركاب بمحطة مصر.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «كامل الوزير لا يكل ولا يمل، مبيزهقش من الشغل».

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «كامل الوزير لا يكل ولا يمل، مبيزهقش من الشغل».