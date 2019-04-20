» "أديب": هذا الأمر كان الحصان الأسود في أول أيام الأستفتاء

20 أبريل 2019 - 11:56 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن الحصان الأسود في الإستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الأول.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «الحصان الأسود في هذا الأستفتاء هى لجان الوافدين، مثلما شاهدناها في العاصمة الإدارية الجديدة ومطار القاهرة».

