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"أديب": الإقبال على اللجان أصاب الخونة بالارتباك

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامى عمرو أديب، إن أكبر مخاوفه قبل بدء الاستفتاء فى الداخل، كان هو عدم وجود مشاركة من المصريين، وتلاشى فور نزوله صباح اليوم للإدلاء بصوته فى الاستفتاء، بلجنته الانتخابية بمنطقة السيدة زينب، ومتابعته لمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، بخلاف مشاركة جموع المصريين بمختلف السفارات بدول العالم.
وأضاف"أديب"، خلال تقديم برنامجه الحكاية، والمذاع عبر فضائية mbc مصر مساء السبت، أن المشاركة خلال أول أيام الاستفتاء جيدة، وهناك إقبال من المواطنين على صناديق الاقتراع خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتابع: على الجميع النزول والمشاركة برأيهم أيا كان، مؤكداً أنه لايوجد تزوير داخل اللجان، وعلى المواطن أن يدلى برأيه لكى يأخذ حقه، مشيراً إلى أن جميع زعماء المعارضة شاركوا خلال اليوم الأول فى الاستفتاء، ونشروا صورهم على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وأردف : ما شهدناه اليوم من إقبال على اللجان أصاب الخونة وأعداء الوطن، بالارتباك والذهول، وأيقنوا فشل مخططاتهم، ولا أخجل أن أطالب المواطنين بالنزول والمشاركة فى الاستفتاء، فالمقاطعة ليست الحل، وما يحدث من توزيع أى شىء على المواطنين فى بعض الأماكن "غلط ومرفوض تماما".

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