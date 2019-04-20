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تعليق غير متوقع لـ"أمين" على اكتساح النساء للجان الاستفتاء

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تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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داعب الإعلامي تامر أمين، الدكتورة إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، خلال حوارها هي والنائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، ببرنامجه "أخر النهار"، على فضائية "النهار"، اليوم السبت، قائلًا: "هبدأ مع الدكتورة إيزيس، مش بس علشان Ladies First، لكن علشان كمان هما اللي كاسفينا كسفة صعبة قوي باقبالهم الشديد على المشاركة، الرجالة لازم يتداروا شوية".
وقالت مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن السيدات متصدرين المشهد في الاستفتاء على الدستور، ليرد "أمين": "برضو وأنا اللي حاولت إلهيكي عن الموضوع".
وتابعت، أنها وجدت أطفال 8 سنوات حضروا مع أمهاتهم قل بدء عمل اللجان رغم أن اليوم إجازة من مدارسهم، وقاموا بوضع أصابعهم في الحبر، وهذا مشهد جميل.


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