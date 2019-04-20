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عمرو أديب: المعارضة أعلنت هزيمتها بسبب هذا الأمر

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك نزاعات كبيرة بين جميع اطراف المعارضة على جميع المواقع الإلكترونية والمناص الإعلامية، مشيراً إلى انهم يعاتبون انفسهم لدعوتهم أتباعهم  للمشاركة في عملية التصويت على الإستفتاء الدستوري 2019.
وأوضح «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن بعض جماعة الإخوان شاركو في العملية الإستفتائية على الدستور ولم يمارسو نشاط المقاطعة الذي عرف عنهم طوال العمليات الإنتخابية السابقة، مشيراً إلى أن النسبة الكبيرة من المشاركة للمصرين في الإستفتاء جعلت المعارضة تعلن هزيمتها على الملأ.
وتابع:"أن هذا الأمر غيّر شكل الاستفتاء في مصر، لافتاً إلى انه كان يأمل بان تظهر المعارضة في مصر كما ينبغي أمام العالم، ولكنهم أصرو على ان يظهرو في صورة المتنازعين كعادتهم، بدلا من ان يكون نزاعهم مع القرارات بل ظهر هذا انزاع بينهم وبين أنفسهم، وهذه هي الهزيمة بعينها".


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