» السودان.. اعتقال قيادات الصف الأول لحزب "المعزول"

20 أبريل 2019 - 11:24 م

أفادت وكالة «رويترز» باعتقال عدد من قيادات حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم ?السودان? قبل عزل الرئيس السابق ?عمر البشير?.



ولفتت الوكالة إلى اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» المكلف في السودان، أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير على عثمان محمد، بالإضافة إلى اعتقال المستشار السابق للبشير عوض الجاز.



كما اعتقلت الاستخبارات العسكرية القيادي البارز في ?حزب المؤتمر?، نافع ?علي نافع?، وحولته إلى سجن كوبر.

