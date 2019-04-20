» البيت الأبيض: ترامب بكامل صحته وجيناته جيدة جدًا

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البيت الأبيض: ترامب إرادة الله

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهر الجمعة، إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات، أكدت أن لديه «جينات جيدة جدًا»، حسب طبيب البيت الأبيض.
وترامب (72 عامًا) لا يتناول كحولًا ولا يدخن، بل يشرب الكثير من الكوكاكولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.
وقد وصف طبيب البيت الأبيض، روني جاكسون ترامب، بأنه رجل «في صحة ممتازة» لا يواجه أي اضطرابات معرفية، وذلك في أول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد، أمس الجمعة، أن لترامب «جينات جيدة جدًا».
وأضاف: «أنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه».
ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريون.
والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي، هي أن على الرئيس الأمريكي الـ45 أن ينتبه لوزنه 108 كلغ وطوله 1.90 وأن يمارس تمارين رياضية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، لـ«سي.إن.إن»، إن «الرئيس أقرّ بأنه لا يتبع هذا البرنامج بدقة».
والرئيس الأمريكي غير ملزم بالخضوع لفحوص طبية ولا نشر نتائجها، لكن هذا الأمر أصبح تقليدًا.
وكانت السلطة التنفيذية أكدت أن ترامب، أكبر الرؤساء الأمريكيين سًنا، سيحذو حذو أسلافه.
وكان الجدل حادًا خلال ولاية رونالد ريجان الثانية إبّان الثمانينيات حين تساءل مراقبون عن تدهور قدراته الفكرية.
وبعد سنوات على رحيله عن البيت الأبيض، أعلن ريجان أنه مصاب بمرض ألزهايمر.

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