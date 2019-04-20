  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:31 م
بحث متقدم
الوزير الجزائري الأول أحمد أويحيى

التحقيق مع أويحي ووزير المالية في قضايا "فساد" ‎

الدكتور محمد الخشت

غضب برلماني من رئيس جامعة القاهرة بسبب «مفاجآت شهر إبريل»

أرشيفية

رفع «موديز» التصنيف الائتماني لمصر.. ماذا يعني؟

السودان

"المهنيين" يؤكد تمسكه بتسليم السلطة للمدنيين بالسودان

الملك محمد السادس

قرار مفاجئ من عاهل المغرب بشأن اليهود

ارشيفية

لماذا لم يتم تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء؟

امم افريقيا

طريقة استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

غسان سلامة

حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال

ترامب يهاجم أكبر صحيفتين أمريكيتين: الأكثر كذبًا

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

#

تفاصيل الخلاف الحاد بين ميلانيا وإيفانكا ترامب

#

ترامب: "نقوم بأكبر مطاردة ساحرات في تاريخ بلادنا"

#

«ترامب» يشيد بافتتاح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أكثر وسائل الإعلام كذبا.

وغرد الرئيس الأمريكي، عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر، مهاجما الصحيفتين باعتبارهما "أعداء الشعب".

أظهر استطلاع حصري للرأي أجرته رويترز/إبسوس تراجع عدد الأمريكيين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب بنسبة ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في العام الجاري بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويعد الاستطلاع، الذي أجري من ظهر الخميس وحتى صباح أمس الجمعة، أول مسح على مستوى البلاد لقياس ردود فعل الأمريكيين بعدما نشرت وزارة العدل الأمريكية تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة والذي أشار إلى عدة مناسبات ربما تدخل فيها الرئيس في التحقيق، بحسب رويترز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» البيطريين تكشف حقيقة "انفلونزا الكلاب" وانتقالها للبشر
» السودان.. اعتقال قيادات الصف الأول لحزب "المعزول"
» البيت الأبيض: ترامب بكامل صحته وجيناته جيدة جدًا
» الإمارات تدشن أول معبد هندوسي في الخليج العربي
» رونالدو أول لاعب يتوج بالدوريات الثلاث الكبرى
» إلغاء نيابة أمن الدولة وتأسيس أخرى لمكافحة الفساد
» ترامب يهاجم أكبر صحيفتين أمريكيتين: الأكثر كذبًا
» بالصور.. "السجون" توافق على زيارة 13 طفلًا لأمهاتهم
» باريس.. اعتقال 227 شخصًا من "السترات الصفراء"
» لجنة أمم أفريقيا تكشف نظام «كان 2019»
» وفاة وزير داخلية الحوثي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان