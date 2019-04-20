مدير أمن القليوبية يتفقد عددًا من اللجان

تفقد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، عددا من لجان الاستفتاء في طوخ وبنها، ويرافقه اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، لجان مدارس 25 يناير الرسميه للغات والشهيد محمد جمال الاكشر في طوخ وجمال الدين الافغانى الابتدائيه وابن خلدون الابتدائيه في بنها.

وأشرف مدير الأمن، على توصيل عددا من كبار السن وأعطى تعليمات للعناصر الأمنية الموجودة بضرورة مراعاة توصيل كبار السن والمعاقين إلى مقار لجانهم بواسطة الكراسى المتحركه تخفيفا عليهم.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.