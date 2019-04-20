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باريس.. اعتقال 227 شخصًا من "السترات الصفراء"

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السترات الصفراء
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وكالات

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أعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، توقيف 227 شخصا على خلفية احتجاجات الأسبوع الثالث والعشرين لحراك "السترات الصفراء" في العاصمة باريس.

ونقلت شبكة "بي إف إم" المحلية عن مكتب المدعي العام في باريس أنّ "227 شخصا تم توقيفهم من شوارع العاصمة حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلى.

وأضاف أنّ 122 شخصًا من الموقوفين تم وضعهم قيد الحجز الاحتياطي، حسب المصدر ذاته، دون توضيح ما إذا تم الإفراج عن الآخرين أم لا.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من السترات الصفراء في باريس؛ استخدمت الشرطة خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع.

من جهته، أشار وزير الداخلية "كريستوف كاستنير" إلى نشر أكثر من 60 ألف عنصر من الشرطة والدرك في جميع أنحاء البلاد، للتعامل مع الاحتجاجات.

يأتي ذلك وسط ترقب لتقديم الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، ملخصًا عن سياسة جديدة موسعة، استجابة لمطالب احتجاجات "السترات الصفراء".

ومن المقرر أن يعقد "ماكرون" مؤتمرا صحفيا من قصر الإليزيه للكشف عن سياسات منبثقة عمّا يعرف باسم "الحوار الوطني الكبير"، الذي أطلقه قبل أسابيع، بهدف تهدئة غضب المحتجين.

ودفع الرئيس الفرنسي باتجاه إجراء ذلك الحوار لحل الأزمة، التي تعد الأسوأ منذ بداية ولايته الرئاسية في 2017.

وقام "الحوار الكبير" على عقد نحو 10 آلاف اجتماع محلي، وفتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات، إضافة إلى تقديم آلاف الاقتراحات.

يذكر أن الاحتجاجات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات ماكرون الاقتصادية، التي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال العاديين.


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