» بالصور.. "السجون" توافق على زيارة 13 طفلًا لأمهاتهم

وافق قطاع مصلحة السجون، على زيارة 13 طفلا، مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجون النساء.

حيث حضر مسؤولي دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال وتمت الزيارة، واطمأنت الأمهات السجينات على أطفالهن، وجاء ذلك بالمردود الإيجابي وسط السجينات.

وجاء ذلك انفاذاً لثوابت السياسة الأمنية المعاصرة التي ترتكز في أحد محاورها على تفعيل الأسس الحديثة للمعاملة العقابية والعمل على تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم من جديد في المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.



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