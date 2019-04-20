» شاب يقتل شقيقه في مشاجرة بالبحيرة

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قتل (تعبيرية)
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البحيرة

مقتل شاب

كوم حمادة

شهدت قرية منشأة هلال بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها طفل فى عمر الـ 13 سنة فى مشاجرة عائلية مع شقيقه الأكبر وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حماده يفيد بوقوع جريمة قتل فى مشاجرة وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة عائلية بين كل من عمر س ف 13 سنة  وشقيقه محمد 19 سنة طالب بكلية التربية مقيمين بقرية منشأة هلال بمركز كوم حماده قام على أثرها الأخ الأكبر بطعن الأول بسلاح أبيض وتوفى متأثرا بإصابته .

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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