» مؤمن سليمان يتقدم باستقالته من تدريب النجوم

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مؤمن سليمان
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المصريون

بتروجت

مومن سليمان

النجوم

قدم مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق النجوم، باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.

وأوضح الطويلة رئيس النادي فى تصريحاته صحفية، إنه سيتم قبول استقالة مؤمن سليمان من منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادة مؤمن.

وقاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.


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