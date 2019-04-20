سيدة تذبح طفل سلفتها في الهرم

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الهرم

ذبح طفل

آدم مدبوح في برميل تحت السلم" كلمات جاءت على لسان ربة منزل لدى اعترافها بقتل نجل شقيق زوجها بمنطقة الهرم وسط ذهول المستمعين"

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بعقار سكني بدائرة القسم.

كشفت معاينة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم أن الجثة لطفل يدعى "آدم" يبلغ من العمر 6 سنوات، بها آثار جرح ذبحي بالرقبة.

التحريات الأولية للنقيب مصطفى لاشين والنقيب هاني عجلان معاونا مباحث الهرم أشارت إلى أن خلافا على الميراث وراء ارتكاب الجريمة، وتم اصطحاب المتهمة إلى ديوان القسم للتحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.


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