» بالصور.. فتاة أمريكية تطوف العالم من أجل محمد صلاح

20 أبريل 2019 - 08:27 م

قررت المدونة الأمريكية كيري ماكوسكا، أن تطوف العالم مرتدية قميص النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، فبعد أن وقع «مو» مع الريدز، الذي تُشجعه ماكوسكا منذ 19 عامًا، سارعت بدورها إلى شراء قميص لاعبها المفضل، حسب تقرير نشرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

ولطالما كان الناس يبدون ردود أفعال إيجابية عند رؤية كيري وهي تتجول حول العالم بقميص اللاعب المصري، إلى درجة أن العديد من المصريين قد تحدثوا إليها حول سبب ارتدائه. وبعد أن أثار هذا القميص اهتمام العديد من الناس، عادت مدونة السفر إلى مصر وهي مرتدية قميص صلاح باللغة العربية.

وفي حديث المدونة الأمريكية مع موقع CNN بالعربية، قالت إن صلاح "ليس فقط أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وإنما رجل عظيم.. إنه أمر مدهش كمية الأموال التي تبرع بها للجمعيات الخيرية في مصر".

وبعد أن قابلت كيري لاعبها المفضل مرتين، أحدهما في الولايات المتحدة والأخرى في ليفربول، لاحظت تواضعه وابتسامته التي لا تُفارق شفتيه. ليس ذلك فحسب، وإنما حبه لمعجبيه وتواضعه في الوقوف والتقاط الصور معهم.

وكتبت ماكوسكا منشورًا على حسابها بموقع "إنستجرام" قالت فيه "هذه هي رحلتي الثالثة لمصر، وأقسم أن كل رحلة كانت أفضل من سابقاتها، أعرف أنني قلت ذلك من قبل مرارًا لكنني أعشق هذا البلد.

وأضافت ماكوسكا "لقد تلقيت رسائل من أناس يسألونني عما غذا كانت مصر آمنة وعن سر عشقي لها وطلب بعضهم مني سرد تجربتي فيها... يمكنني أن أؤكد أن الأوضاع آمنة تماما هنا. لقد سافرت إلى بلدان كثيرة ولم أشعر فيها بأمان كبير باعتباري امرأة، لكنني لم أشعر على الإطلاق بغياب الأمان في مصر خلال رحلاتي الثلاث، وكل مصري قابلته كان ودودًا ومفيدًا".

وتابعت ماكوسكا "إذا كنت تشجع ليفربول وتجولت في مصر مرتديًا قميص محمد صلاح فستقضي وقتًا ممتعًا. المصريون فخورون ببلدهم وبالملك محمد صلاح".