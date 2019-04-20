رسالة نارية من «كينو» لمدافعي الزمالك

20 أبريل 2019 - 08:19 م

وجه البرازيلى كينو، صانع ألعاب فريق بيراميدز، رسالة نارية إلى مدافعي الزمالك قبل مواجهة الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدورى العام.

ونشر الحساب الرسمى لنادى بيراميدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتويتر صورة للساحر البرازيلي كينو معلقا عليها بقوله: "أمسكني لو تستطيع".

وقاد كينو فريقه للفوز على الأهلى بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما الخميس الماضي ليصعد بيراميدز إلى القمة متساويا في نفس رصيد النقاط مع الزمالك البالغ 60 نقطة.