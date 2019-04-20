بتروجت يهزم النجوم 1/2

20 أبريل 2019 - 08:11 م

فاز فريق بتروجت على النجوم، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ30 للدورى العام.

تقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الأخير.