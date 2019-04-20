» مصرع شاب سقط من سيارة دعاية للاستفتاء

أفاد مصدر أمني، بعدم وجود شبهة جنائية، في مصرع شاب سقط من أعلى سيارة نقل، أثناء الدعاية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمنطقة الشيخ زايد.

وأوضح المصدر أن الشاب المتوفى، يدعى "أيمن عنتر"، 35 سنة، يعمل تاجر فاكهة، وأنه سقط من أعلى سيارة ربع نقل أثناء تجولها بالحي السادس عشر، بمنطقة الشيخ زايد، خلال التجول على المنطقة للمشاركة في الدعاية للتعديلات الدستورية.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد إخطارا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان المتوفي إلى المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيقات.