لماذا لم يتم تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء؟

20 أبريل 2019 - 07:53 م

وافق مجلس النواب مؤخرًا بصفة نهائية على قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، والذي استثنى بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، على رأسها أن تكون الأراضي التي تم البناء عليها مملوكة للدولة.



لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون، هو ما جعل البعض يتساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها تجاه بعض المواطنين الذين يرغبون في التصالح مع الدولة وفق القانون الجديد.



وقال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه بعد إقرار قانون التصالح على الأراضي الزراعية من مجلس النواب، فإنه أصبح واجب النفاذ، وأن الحكومة ستتابع تنفيذه في القريب العاجل.



وأضاف البطيخي لـ"المصريون"، أنه "على المواطن الذي قام بالبناء على الأراضي الزراعية أن يتوجه إلى ديوان عام المحافظة التابعة لها لمعرفة إجراءات التصالح وفقًا شروط القانون الجديد، لأن القانون حدد حالات معينة للتصالح يجوز التصالح فيها وحالات أخرى لا يجوز التصالح فيها".



وأشار إلى أنه "وفق القانون الجديد سيتم في القريب العاجل تشكيل لجان داخل كل محافظة لدراسة الحالات المخالفة التي تتوافق مع القانون الجديد، وستقوم هذه أوراق المخالف ومطابقتها بنصوص القانون الجديد الصادر من مجلس النواب".

ولفت البطيخي إلى أن "الحكومة ستتابع مع المحافظات الإجراءات الجديدة التي ستتخذ بشان قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية".



وأوضح أن "رئيس الوزراء يجتمع شهريًا مع المحافظين لمتابعة سير العمل بشان القوانين الجديدة الصادرة من مجلس النواب على رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية".





