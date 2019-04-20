النيران تلتهم سيارة رئيس لجنة الانتخابات

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حريق

الانتخابات

الغربية

رئيس لجنة

التهمت النيران سيارة كيا سمراء اللون تابعة لرئيس لجنة انتخابية بمدرسة السنطة البلد الإعدادية في محافظة الغربية وتمكنت الأهالي من إخمادها قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ بنشوب حريق بالسيارة الخاصة برئيس لجنة مدرسة السنطة البلد الاعدادية.

وعلي الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس المباحث إلى موقع الحادث وتبين أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي أثناء توقفها أمام المدرسة التي يشرف عليها وتمت السيطرة على الموقف ولم يحدث أي إصابات بشرية.

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