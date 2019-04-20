تموين الإسكندرية تشن حملات مكثفة علي الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك من الغش التجاري.

أوضح البيان الصادر اليوم "السبت" عن مركز الإعلام بالمديرية برئاسة المهندس محمود القلش، أنه تم تحرير محضر حيازة أدوات كهربائية مجهولة المصدر وغير كاملة البيانات وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على شرعية حيازتها.

أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 80 كرتونة لمبات ليد بكل كرتونة 70 لمبة ليد 9 وات ، و40 كرتونة لمبات ليد بكل كرتونة 50 لمبة ليد 9 و 12 وات ، و10 كراتين لمبات ليد بكل كرتونة 100 لمبة ليد صيني ، و3 كرتونة بكل كرتونة 10 علب بكل علبة 12 قاطع تيار .

أشار البيان إلى أنه تم سحب عينات من قمر الدين والزبيب والأرز لبيان مطابقتها للمواصفات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.