«الرقابة المالية» تتيح لشركات السمسرة "الوساطة في العقود الآجلة"

20 أبريل 2019 - 07:30 م

وافقت هيئة الرقابة المالية على منح تراخيص مزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، المشتقة من الأوراق المالية المقيدة، لشركات السمسرة فى الأوراق المالية، وذلك بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين فى السمسرة فى الأوراق المالية والوساطة فى العقود الآجلة، وفقا لقرار أصدره رئيس الهيئة محمد عمران.

وأشار عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49 ) لسنة 2019 حدد شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، والتي من بينها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأن يتضمن مؤسسو الشركة أشخاصا اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس المال.

وتضمنت الشروط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين، و50% من الأعضاء غيرالتنفيذيين من المستقلين، ومدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فضلا عن وجوب توافر شرط حسن السمعة في مؤسسي الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها.