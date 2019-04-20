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المشاركة رسالة للعالم بحرص المصريين علي استكمال مسيرة البناء

الحياة السياسية

وزير المالية
وزير المالية

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  ادلي الدكتور محمد معيط وزير المالية فى الإدلاء بصوته اليوم  فى أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية وذلك بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية عقب الادلاء بصوته أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية واجب علي كل وطني غيور علي مصر، لان نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بان المصريين يدركون مدي المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم والتي تتطلب اساس دستوري قوي لمواجهتها والتعامل معها، والاهم حرصهم علي استمرار مسيرة البناء والتنمية والانجازات التي تشهدها مصر علي جميع الاصعدة وبخطوات غير مسبوقة.

وأشار الي ان المشاركة اليوم في اداء هذا الواجب نحو مصر يقرب البلاد من اهدافها في غد افضل من اجل الجيل الحالي وأيضا الاجيال القادمة.

وأضاف ان المشاركة في الاستفتاء وأي انتخابات عموما هو حق كفله الدستور لكل مواطن مصري فيجب أن يحافظ علي ادائه لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التي نتطلع جميعا لإرساء مبادئها في جميع مناحي الحياة السياسية.

ودعا الوزير المصريون للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة فى هذا الاستحقاق المهم في مسيرة مصر، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

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