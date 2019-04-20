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بايرن يعزز صدارته في الدوري بعد الفوز على بريمن

الرياضة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

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المصريون

بارين ميونخ

بريمن

واصل فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني (البوندسليجا)، بعد فوزه على ضيفه فيردر بريمن، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز ماينز على فورتونا دوسلدورف 3 / 1 وباير ليفركوزن على نورنبرج 2 / صفر وأوجسبورج على شتوتجارت 6 / صفر.

وعلى ملعب أليانز أرينا، حقق بايرن ميونخ انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الصعب على فيردر بريمن 1 / صفر.

ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكلاس شول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

واضطر فريق بريمن لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد ميلوس فيلكوفيتش.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، الذي مضيفه يواجه فرايبورج غدا الأحد.

في المقابل توقف رصيد بريمن عند 46 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز 12 مباراة والتعادل في عشر.

وعلى ملعب أوبيل أرينا، فاز ماينز على فورتونا دوسلدورف 3 / 1.

وسجل أهداف ماينز جون فيليب ماتيتا وكريم أونيسيو وبوتي باكو في الدقائق الأولى و67 و87 على الترتيب، فيما سجل هدف فورتونا دودي لوكيباكبو في الدقيقة 19، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع ماينز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب باي أرينا، فاز باير ليفركوزن على نورنبرج بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس ألاريو وكيفن فولاند في الدقيقتين 61 و86.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد نورنبرج عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، لقن أوجسبورج ضيفه شتوتجارت درسا قاسيا في كرة القدم وتغلب عليه 6 / صفر.

وسجل أهداف أوجسبورج راني خضيرة في الدقيقة 11 وأندريه هان في الدقيقة 18 وفيليب ماكس (هدفين) في الدقيقتين 29 و59 وماركو ريشتر (هدفين) في الدقيقتين 53 و68.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد شتوتجارت عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.


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