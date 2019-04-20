وزير الآثار يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

عصام الشربيني
أدلي بصوته الدكتور خالد العناني وزير الاثار ، مع زملائه بالعاملين بالأقصر، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم في لجنة الوافدين بمدرسة وادي الملكات بمدينة الأقصر ، اثناء تواجده بالمدينه للاحتفال بيوم التراث العالمي و الإعلان عن كشف مقبرة جديدة و إسدال الستار عن ترميم تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر و استكمال جولته و أعضاء لجنة الاعلام و الثقافة و الاثار بمجلس النواب لتفقد المواقع الاثرية بالأقصر . و أكد وزير الاثار علي حرصه على المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، داعيا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.
و قد أدلي بصوتهم أيضا في نفس اللجنه الأستاذ أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام و الثقافة و الآثار وأعضاء اللجنة و الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار.
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