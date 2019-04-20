«الوطنية للانتخابات» تكشف موعد نتيجة الاستفتاء

20 أبريل 2019 - 07:12 م

كشف المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نتيجة الاستفتاء على الدستور ستكون وفقا للجدول الزمني في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري، لأن القانون ينص على إعلان النتيجة خلال الـ5 أيام التالية لتسلم أوراق العملية.

وقال "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات؛ للوقوف على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، واليوم الثاني للمصريين في الخارج، إن غرفة عمليات الهيئة متصلة مع كل غرف العمليات سواء وزارة الخارجية والهجرة والوزارات المعنية لتذليل العقبات، مؤكدا ضرورة التأكد من الشائعات قبل ترويجها، والنتيجة وفقا للجدول الزمني في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري، لأن القانون ينص على إعلان النتيجة خلال الـ5 أيام التالية لتسلم أوراق العملية.

وأضاف الشريف، أنه يتم التواصل مع المنظمات بشكل فعال، ويعد انتهاء العملية الانتخابية ترفع التقارير التي بها الملاحظات فقط، وخلال سير العملية لا تتقدم بتقارير، والملاحظة الوحيدة التي تلقتها الهيئة هي صعوبة دخول أعضاء المنظمات للجان، ولذلك عليهم إبراز التصريحات.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، أمس الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة، ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام حتى الأحد (21 أبريل).