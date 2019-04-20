وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

20 أبريل 2019 - 07:07 م

أدلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة المدرسة البريطانية في مدينة الرحاب.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، وحق كفله الدستور لكل مواطن مصري، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها اليوم قامت بدورها وواجبها الوطني وأدلت بصوتها في الاستفتاء، مشيرة إلى أن اليوم عرس حقيقي يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج في نفس الوقت.

وقدمت الوزيرة تحية شكر لكل الجاليات المصرية وكل رموز الاتحادات بالخارج التي ساعدت وقدمت الجهد لتسهيل عملية التصويت في الاستفتاء، إضافة إلى القنصليات والسفارات التي قامت بدور كبير والهيئة الوطنية

للانتخابات التي تتابع معنا على مدار الساعة وتقود بامتياز عملية التصويت في الداخل والخارج.