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أتلتيكو مدريد يهزم إيبار بهدف «ليمار»

الرياضة

ليمار
ليمار

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المصريون

ايبار

مدريد

أتلتيكو

ليمار

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا هامًا على مضيفه إيبار، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز سلتا فيجو على جيرونا 2 / 1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه توماس ليمار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إيبار عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو العشرين لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادي عشر لإيبار في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في 13.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق سلتا فيجو فوزا صعبا من ضيفه جيرونا 2 / 1

وتقدم سلتا فيجو بهدف سجله إياجو أسباس في الدقيقة 34،وتعادل جيرونا عن طريق كريستيان بورتوجيس في الدقيقة 48، ثم سجل سفيان بوفال هدف الفوز لسلتا فيجو في الدقيقة 69.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.


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