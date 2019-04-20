وزير الري يدلى بصوته الانتخابي في الاستفتاء

20 أبريل 2019 - 07:05 م

أدلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بصوته الانتخابي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تشهدها مصر على مدار ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتنتهي الاثنين المقبل، بمدرسة القناة بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة.

وصرح عبد العاطى بان المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى واجب وطنى على كل مصرى حريص على تقدم وتنمية بلادة .

وتجدر الإشارة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أقرت موعد استفتاء الدستور 2019، حيث تكون أيام الاستفتاء على الدستور داخل الجمهورية أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري، وذلك في الأماكن التي تم تحديدها وتوزيعها في المحافظات المختلفة.