» ضبط عنصر حاول إفساد عملية الاستفتاء بالمنيا

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام مجهولين باستهداف عدد من أسوار المدارس، التي تعقد لجان الاستفتاء بها، والواقعة في أماكن بارزة للمارة، وكتابة عبارات تحريضية ضد الدولة، تحث المواطنين على عدم المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

وبالبحث والتحري وقيام مسئولي مجمع مدارس الفتح التعليمي للتعليم الأساسي "مجمع الزخرفية"، بتجهيز كاميرات مراقبة وتفريغها، تم رصد قيادي إرهابي، سبق اعتقاله، أثناء قيامه بمتابعة العبارات التحريضية على سور المجمع، مستخدما اسبراي، وقيامه بتغطية وجهه بعد الساعة الرابعة فجرا حتى لا يكشف أمره.

وعقب تقنين الأوضاع، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن آخرين شاركوا معه.

وأعلن تعليم المنيا، بقيادة محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومحمد أبو العيون، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن المدارس مشاركة في مشروع "مدينتي جميلة"، ويشارك في هذا المشروع طلاب كلية التربية الفنية والفنون الجميلة، وأن التجميل يتم بالجهود الذاتية بين إدارات المدارس ومجالس الأمناء.