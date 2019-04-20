وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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عصام الشربيني
أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات.
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