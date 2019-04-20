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وزير التموين يدلى بصوته الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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أدلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل بصوته بمقر اللجنه الانتخابية رقم 14 بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمهندسين للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأعرب "المصيلحى "عن فخره وسعادتة كمصري شارك فى الاستفتاء والتصويت على التعديلات الدستورية كتمثيل للمواطن بسبب الانجازات التى تحققت مع أهمية ان يكون الدستور متواكب مع التطورات خاصة وان الدستور فى عام 2014 جاء فى توقيت حرج ، لافتا الى ان التعديلات الدستورية تعد رسالة للعالم بأننا داخلين على استقرار وبالتالى نستطيع إنجاز مع بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس لجمهورية فى الكثير من المجالات المختلقة سواء فى البنية التحية او التشريعية ومجالات الصحة والتعليم والتجارة الداخلية وغيرها فى مختلف المجالات وكذلك على زيادة مظلة الحماية الاجتماعية فى منظومة الدعم .

وناشد "المصيلحى" المصريين بالخروج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى تكون رسالة واضحة العالم بان الشعب المصري عريق وعظيم ويستاهل كل خير وان ذلك استقرار للوطن واستكمال الانجازات التى شهدتها البلاد فى عهد القيادة السياسة الحالية ، كما ان حرص المواطنين على المشاركة بهذا الشكل يظهر مصر بشكل يليق بها أمام العالم ،كما ان ذلك يعمل على زيادة الاستثمارات الخارجية والعربية .

وتقدم المصيلحي بالشكر لرئيس مجلس النواب والساده النواب على جهودهم في اخراج هذه التعديلات والحكومة على دورها في تأمين عملية الاستفتاء معرباً عن تفائلة بالإصلاحات الاقتصادية التي تحققت وان العشر سنوات القادمة ستشهد مزيد من الإنجازات والمشروعات تحت قيادة فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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