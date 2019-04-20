تعليق صحف إنجلترا على استبعاد «صلاح» من قائمة الأفضل؟

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

سلطت العديد من الصحف العالمية، الضوء على استبعاد محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن على الرغم من تتويج صلاح بالجائزة الموسم الماضي ومواصلة المنافسة مع فريقه بجانب مانشستر سيتي على لقب البريميرليج هذا الموسم يغيب عن قائمة  أفضل اللاعبين للموسم الحالي التي تم إعلانها اليوم.

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن منافسة مانشستر سيتي وليفربول على جائزة أفضل لاعب في الموسم تتكرر هذا العام مثلما حدث في الموسم الماضي عندما تنافس محمد صلاح ودي بروين على تلك الجائزة.

وأضافت: "ولكن هذا الموسم يغيب صلاح ودي بروين عن القائمة رغم دور كلاهما المؤثر مع أنديتهما، ولكن لمانشستر سيتي وليفربول ممثلين آخرين في القائمة".

ومن جانبها قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عقب إعلان القائمة  "ساديو ماني تفوق على محمد صلاح هذه المرة وتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حيث أنه سجل 18 هدفًا هذا الموسم حتى الآن".

ووصفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية غياب نجم الريدز عن هذه القائمة بالمفاجأة حيث قالت: "لم يكن هناك مكان لمحمد صلاح في قائمة المُرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ربما ذلك الأمر يُعد مفاجأة بالنظر إلى أنه هداف ليفربول هذا الموسم".

وأضافت: "صلاح الذي فاز بتلك الجائزة في الموسم الماضي تمكن من تسجيل 19 هدفًا في الدوري مناصفة مع سيرجيو أجويرو، وسجل 23 هدفًا في مختلف المسابقات متفوقًا على ساديو ماني بهدف، وصنع 11 هدفًا في حين أن ماني صنع 5 أهداف، أما برناردو سيلفا فقد سجل 12 هدفًا وصنع مثلهم".

وواصلت: "وتواجد محمد صلاح في قائمة الشخصيات المؤثرة الـ100 في العالم في عام 2019 حسب مجلة تايمز الأمريكية، ولكن يجب القول أن إحصائياته هذا الموسم ليست قريبة من التي حققها في الموسم الماضي، مما أدى إلى تعرضه للكثير من الانتقادات".

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