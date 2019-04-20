» شاهد.. رانيا يوسف من «الجيم» لـ «لجنة الاستفتاء»

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التعديلات الدستورية

رانيا يوسف

الجيم

فستان رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف على الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بلجنتها بمدرسة القومية المشتركة بمنطقة الزمالك.

وظهرت رانيا مرتدية ملابس رياضية، ونظارة سوداء، وممسكة بعلم مصر.

وبدأت، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، وتفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

شاهد..


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