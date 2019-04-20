وزير الزراعة يدلى بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستوريةبالدقي

20 أبريل 2019 - 06:33 م

أدلى الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في لجنة الادارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق في الدقي.

واكد وزير الزراعة على أهمية المشاركة الإيجابية في الإستفتاء على التعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب، بحرية في مناخ ديمقراطي، داعيا كافة المواطنين بالمشاركة بإيجابية وممارسة حقهم الدستوري، بإعتباره واجبا وطنيا اصيلا.

وأشار أبوستيت الي ان المشاركة تعكس صورة مصر أمام العالم، وحالة الاستقرار والأمن والأمان التي تعيشها مصر الوقت الراهن.