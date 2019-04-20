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وزير الثقافة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

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أدلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية صباح اليوم في مدرسة ابو بكر الصديق التجريبية بمدينة الشيخ زايد. 

وأشادت بحسن تنظيم عملية الإدلاء بالأصوات وسرعة الانتهاء منها مؤكدة أن المشاركة في الاستفتاء واجب على كل المصريين من أجل استكمال مشوار بناء الوطن الذي بدأه الشعب المصري للوصول بسفينة الوطن الى بر الأمان خاصة وأن مصر تخطوا بخطي ثابته في التنمية والرخاء واشادت عبد الدايم بالإقبال الجماهيري الكبير علي لجان الاستفتاء خاصة في الساعات الاولى لبدء عملية التصويت وحثت جموع المصريين علي المشاركة والنزول للادلاء باصواتهم حتي يشهد العالم تاريخ جديد يكتبه المصريين بحروف من نور لبناء مصر الجديدة.

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