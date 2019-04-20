رئيس حزب النور يدلي بصوته بمسقط رأسه

أدلى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، صباح اليوم السبت، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى لجنة مدرسة قرية زكى أفندى بمسقط رأسه بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

كما دعا "مخيون"، أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، للمشاركة بكثافة وحشد المواطنين أمام اللجان لإبداء آرائهم فى التعديلات الدستورية، والمشاركة الإيجابية.

يأتى ذلك فى إطار مشاركة حزب النور، فى مساعدة المواطنين لتيسير سير عملية التصويت فى التعديلات الدستورية، لضمان أكبر قدر من مشاركة المواطنين خلال أيام التصويت.