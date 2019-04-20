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«جروس» يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الزمالك باللغة العربية

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جروس

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل مران الفريق اليوم، السبت، الذي يستعد من خلاله لمواجهة بيراميدز في الدوري.

وبدأ المران بجلسة بين جروس والجهاز الفني بأكمله مع لاعبي الفريق من أجل الحديث عن مباراة بيراميدز المقبلة وأهمية تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة.

وأكد جروس للاعبين أن المرحلة المقبلة ستكون تتويج لجهودهم طيلة الموسم وتحقيق اللقب.

وشهد اجتماع جروس مع اللاعبين لقطة طريفة في نهاية حديثه معهم بقوله بصوت مرتفع باللغة العربية : “الدوري للزمالك .. الزمالك دوري”.

قبل أن يستكمل حديثه “أنتم الأفضل، أثق فيكم”.. ثم بدأ المران بشكل طبيعي.



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