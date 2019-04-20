وزير الاتصالات يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

20 أبريل 2019 - 06:25 م

أدلى اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الشيخ زايد الفندقية.

وعقب الادلاء بصوته اكد الدكتور/ عمرو طلعت على اهمية المشاركة الايجابية في استفتاء التعديلات الدستورية باعتباره حقا دستوريا بالإضافة الى كونه واجبا وطنيا ومسئولية؛ مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستفتاء في المرحلة الراهنة تعكس صورة مصر الحضارية واصرار شعبها على استكمال مسيرة الديموقراطية.

الايجابية في الاستفتاء من أجل صناعة مستقبل أفضل لوطننا الحبيب".

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت " أدعو الجميع للمشاركة