  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:50 م
بحث متقدم
غسان سلامة

حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال

أرشيفية

«الوطنية للانتخابات» تكشف موعد نتيجة الاستفتاء

أرشيفية

حماتي دمرت زواجي بعد 10 أيام من زفافي

مصريون يشاركون بالاستفتاء على الدستور بملابس الإحرام بجدة

مصريون بجده يشاركون في الاستفتاء بملابس الإحرام

بشار

بشار يؤجر ميناء طرطوس لروسيا 49 عامًا

البرلمان

هذه الإجرءات تسبق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

محمد صلاح

تعليق صحف إنجلترا على استبعاد «صلاح» من قائمة الأفضل؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

الملك عبدالله الثانى

حقيقة مخطط استهداف الأردن لرفضه "صفقة القرن"

"الصحة العالمية":

مقتل 220 شخصًا فى معارك طرابلس

عرب وعالم

طرابلس
طرابلس

وكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى تحطم طائرة بنيبال

#

مقتل طالبة جامعية أمريكية ركبت سيارة أوبر بالخطأ

#

إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان

#

إصابة 15 شخصًا فى انقلاب أتوبيس بالشرقية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مقتل 220 شخصا، وإصابة 1066، جراء المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن "من بين الضحايا المدنيين الذين قتلوا في ليبيا عمالا بالقطاع الصحي ونساء وأطفالا".

وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 أبريل الجاري، على أثر إطلاق القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال
» «الخطيب» للاعبي الأهلي: مكافأة خاصة حال الفوز بالدورى
» شاهد.. رانيا يوسف من «الجيم» لـ «لجنة الاستفتاء»
» بايرن يعزز صدارته في الدوري بعد الفوز على بريمن
» ضبط عنصر حاول إفساد عملية الاستفتاء بالمنيا
» مقتل 220 شخصًا فى معارك طرابلس
» نساء «النور» يؤيدون التعديلات الدستورية
» 7 قتلى في هجوم على مقر وزارة الاتصالات بأفغانستان
» ثورة غضب ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب «صلاح»
» الزمالك يفقد مهاجمه أمام بيراميدز
» اعتقال 700 ناشطً في لندن

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان