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جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية

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الجمارك

تهريب

السلوم

أحبطت جمارك منفذ السلوم البري محاولة تهريب كمية من الأجهزة اللاسلكية المحمولة لدفع وشحن فواتير وكروت الائتمان.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في سائق سيارة قادمة من ليبيا، وبتفتيش السيارة تم العثور على جركنين بنزين وبفتحهما تبين وجود 119 جهازا لاسلكيا محمولا لدفع وشحن فواتير وكروت الائتمان، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت مليونين و380 ألف جنيه.

وأشار إلى أن مدير عام جمارك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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