  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:52 م
بحث متقدم
غسان سلامة

حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال

أرشيفية

«الوطنية للانتخابات» تكشف موعد نتيجة الاستفتاء

أرشيفية

حماتي دمرت زواجي بعد 10 أيام من زفافي

مصريون يشاركون بالاستفتاء على الدستور بملابس الإحرام بجدة

مصريون بجده يشاركون في الاستفتاء بملابس الإحرام

بشار

بشار يؤجر ميناء طرطوس لروسيا 49 عامًا

البرلمان

هذه الإجرءات تسبق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

محمد صلاح

تعليق صحف إنجلترا على استبعاد «صلاح» من قائمة الأفضل؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

الملك عبدالله الثانى

حقيقة مخطط استهداف الأردن لرفضه "صفقة القرن"

عضو بـ «صحة البرلمان»:

هذه الإجرءات تسبق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

#

"الأرصاد" تحذر من طقس اليوم

#

"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن درجات الحرارة

#

«الأرصاد»: لم ندخل فصل الشتاء رسميًا

تشن الدولة المصرية حربًا شاملة على متعاطي المخدرات داخل المصالح الحكومية منذ حادث قطار محطة مصر الذي وقع قبل أسابيع بعد أن ثبت أن سائق القطار المتسبب في الحادث كان متعاطيًا للمخدرات.

ولجأت بعض المصالح الحكومية في مصر إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع الموظفين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات.
وتتولى هذا الأمر ثلاثة جهات حكومية هي: "أمانة الصحة النفسية  التابعة لوزارة الصحة و صندوق مكافحة الإدمان ومصلحة الطب الشرعي".

وتقوم أمانة الصحة النفسية بتوفير الفرق الطبية لفحص الموظفين بينما يقتصر دور صندوق مكافحة الإدمان في تنسيق إجراءات  فحص الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية.

أما دور مصلحة الطب الشرعي فهو دور محوري ورئيسي ويقوم على تلقى تظلمات الموظفين من العينة الاستدلالية لتعاطى الموظف أدوية قد تؤثر من وجهة نظرة على نتيجة التحليل، حيث يتم تحريزها وإرسالها إلى معامل الطب الشرعى بوزارة العدل على نفقته الشخصية، أو يتم إيفاد المتظلم إلى معامل الطب الشرعي بنفسه، على أن يتم توقيع الكشف الطبى عليه في ذات يوم التحليل الاستدلالي أو التأكيدي.

وقال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه تم الاتفاق داخل لجنة الصحة بالبرلمان مؤخرًا مع ممثلي بعض الوزارات الحكومية؛ على رأسها وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي على عدم فصل الموظف المتعاطي للمخدرات إلا بعد استنفاذ العديد من الإجراءات معه.

وأوضح لـ"المصريون"، أن " الإجراءات تتمثل في أنه إذا ثبت تعاطي الموظف للمخدرات يخضع للعلاج لمدة 3 شهور، على أن يتم إجراء التحليل له، وإذا ثبت تعاطيه مرة أخرى يتم إعطاؤه مهلة 3 شهور إضافية للعلاج، لتصل فترة العلاج إلى 6 أشهر، وإذا ثبت بعد ذلك يتم فصله على الفور".

وأكد المشد، أنه "يجب التأني قبل اتخاذ أي إجراءات ضد أي موظف عند إجراء تحليل المخدرات له، لأنه هناك بعض الأدوية تعطي نفسه النتيجة الإيجابية لتحليل المخدرات".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال
» «الخطيب» للاعبي الأهلي: مكافأة خاصة حال الفوز بالدورى
» شاهد.. رانيا يوسف من «الجيم» لـ «لجنة الاستفتاء»
» بايرن يعزز صدارته في الدوري بعد الفوز على بريمن
» ضبط عنصر حاول إفساد عملية الاستفتاء بالمنيا
» مقتل 220 شخصًا فى معارك طرابلس
» نساء «النور» يؤيدون التعديلات الدستورية
» 7 قتلى في هجوم على مقر وزارة الاتصالات بأفغانستان
» ثورة غضب ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب «صلاح»
» الزمالك يفقد مهاجمه أمام بيراميدز
» اعتقال 700 ناشطً في لندن

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان