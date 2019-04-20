  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:50 م
بحث متقدم
غسان سلامة

حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال

أرشيفية

«الوطنية للانتخابات» تكشف موعد نتيجة الاستفتاء

أرشيفية

حماتي دمرت زواجي بعد 10 أيام من زفافي

مصريون يشاركون بالاستفتاء على الدستور بملابس الإحرام بجدة

مصريون بجده يشاركون في الاستفتاء بملابس الإحرام

بشار

بشار يؤجر ميناء طرطوس لروسيا 49 عامًا

البرلمان

هذه الإجرءات تسبق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

محمد صلاح

تعليق صحف إنجلترا على استبعاد «صلاح» من قائمة الأفضل؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

الملك عبدالله الثانى

حقيقة مخطط استهداف الأردن لرفضه "صفقة القرن"

7 قتلى في هجوم على مقر وزارة الاتصالات بأفغانستان

عرب وعالم

هجوم في أفغانستان
هجوم في أفغانستان

وكالات

أخبار متعلقة
#

خارجية الأردن تتابع إعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها

#

ميانمار.. مقتل 9 من الشرطة في هجوم بـ«أراكان»

#

هذا هو سر هجوم الجراد علي حلايب وشلاتين

#

الإعدام لـ41 إرهابياً شاركوا في هجوم على الجيش التونسي

قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون، السبت، جراء تفجير وهجوم مسلح، على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقال متحدث شرطة كابول بصير مجاهد، لوكالة "الأناضول"، إن مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن داخل مبنى الوزارة، عقب تفجير أمامها.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، أن قوات الأمن تمكنت من تحييد 4 مسلحين بعد اشتباك دام ساعات، وأضافت أن التفجير والاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 مدنيين، وإصابة 8 آخرين بجروح.

يُذكر أن مبنى وزارة الاتصالات تقع على مقربة من مقر الرئاسة الأفغانية ووزارة الخارجية، فيما لم تعلن أية جهة تبنيها المسؤولية عن الهجوم حتى الساعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال
» «الخطيب» للاعبي الأهلي: مكافأة خاصة حال الفوز بالدورى
» شاهد.. رانيا يوسف من «الجيم» لـ «لجنة الاستفتاء»
» بايرن يعزز صدارته في الدوري بعد الفوز على بريمن
» ضبط عنصر حاول إفساد عملية الاستفتاء بالمنيا
» مقتل 220 شخصًا فى معارك طرابلس
» نساء «النور» يؤيدون التعديلات الدستورية
» 7 قتلى في هجوم على مقر وزارة الاتصالات بأفغانستان
» ثورة غضب ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب «صلاح»
» الزمالك يفقد مهاجمه أمام بيراميدز
» اعتقال 700 ناشطً في لندن

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان