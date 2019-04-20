» 7 قتلى في هجوم على مقر وزارة الاتصالات بأفغانستان

20 أبريل 2019 - 06:17 م

قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون، السبت، جراء تفجير وهجوم مسلح، على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقال متحدث شرطة كابول بصير مجاهد، لوكالة "الأناضول"، إن مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن داخل مبنى الوزارة، عقب تفجير أمامها.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، أن قوات الأمن تمكنت من تحييد 4 مسلحين بعد اشتباك دام ساعات، وأضافت أن التفجير والاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 مدنيين، وإصابة 8 آخرين بجروح.

يُذكر أن مبنى وزارة الاتصالات تقع على مقربة من مقر الرئاسة الأفغانية ووزارة الخارجية، فيما لم تعلن أية جهة تبنيها المسؤولية عن الهجوم حتى الساعة.