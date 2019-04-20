  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:50 م
بحث متقدم
غسان سلامة

حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال

أرشيفية

«الوطنية للانتخابات» تكشف موعد نتيجة الاستفتاء

أرشيفية

حماتي دمرت زواجي بعد 10 أيام من زفافي

مصريون يشاركون بالاستفتاء على الدستور بملابس الإحرام بجدة

مصريون بجده يشاركون في الاستفتاء بملابس الإحرام

بشار

بشار يؤجر ميناء طرطوس لروسيا 49 عامًا

البرلمان

هذه الإجرءات تسبق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

محمد صلاح

تعليق صحف إنجلترا على استبعاد «صلاح» من قائمة الأفضل؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الملك عبدالله والإخوان

الإخوان تنقذ ملك الأردن من انقلاب يقوده أحد أقربائه

الملك عبدالله الثانى

حقيقة مخطط استهداف الأردن لرفضه "صفقة القرن"

وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

آخر الأخبار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

وزير الإسكان يُدلي بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية

#

من محمد نجيب للسيسي.. يدلى بصوته على سرير إسعاف

#

الجندي: تارك التصويت على الاستفتاء ساقط المروءة

#

العاملون بـ"البترول" يتوافدون على اللجان للمشاركة فى الاستفتاء

أدلى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي انطلقت اليوم السبت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث أدلى بصوته بمركز شباب التجمع الأول لجنه 4.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء منتسبى المجتمع الأكاديمي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمعاهد العليا، بما يمكنهم من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تعرض المبعوث الأممى فى ليبيا لمحاولة اغتيال
» «الخطيب» للاعبي الأهلي: مكافأة خاصة حال الفوز بالدورى
» شاهد.. رانيا يوسف من «الجيم» لـ «لجنة الاستفتاء»
» بايرن يعزز صدارته في الدوري بعد الفوز على بريمن
» ضبط عنصر حاول إفساد عملية الاستفتاء بالمنيا
» مقتل 220 شخصًا فى معارك طرابلس
» نساء «النور» يؤيدون التعديلات الدستورية
» 7 قتلى في هجوم على مقر وزارة الاتصالات بأفغانستان
» ثورة غضب ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب «صلاح»
» الزمالك يفقد مهاجمه أمام بيراميدز
» اعتقال 700 ناشطً في لندن

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان