وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

20 أبريل 2019 - 06:17 م

أدلى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي انطلقت اليوم السبت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث أدلى بصوته بمركز شباب التجمع الأول لجنه 4.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء منتسبى المجتمع الأكاديمي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمعاهد العليا، بما يمكنهم من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.