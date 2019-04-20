» ثورة غضب ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب «صلاح»

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ليفربول

صلاح

سادت حالة كبيرة من الغضب بين جماهير ليفربول، بعد استبعاد محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، من القائمة المختصرة التي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

تلك الجائزة التي توج بها صلاح الموسم الماضي، إلا أنه لم يجد مكانًا له في قائمة هذا العام والتي تواجد بها ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان ديك وثلاثي مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج إضافة إلى نجم تشيلسي إيدين هازارد.

ونشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية تغريدات لجماهير ليفربول على موقع التواصل اجتماعي تويتر، والتي أعربت عن غضبتها من استبعاد صلاح حيث أعرب أحد المستخدمين عن استغرابه من تواجد هازارد في القائمة على حساب صلاح.

وقال مستخدم آخر كيف يخرج صلاح من تلك القائمة؟ مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من عدم تقديمه نفس مستويات الموسم الماضي، إلا أنه يظل أفضل من ماني.

وتعجب مستخدم آخر من عدم تواجد أي من هيونج مين سون ومحمد صلاح في القائمة، مع تواجد هازارد بها.

وقال مستخدم آخر أن صلاح تطور كثيرًا كلاعب هذا الموسم، متعجبًا من عدم تواجده في القائمة.

يذكر أن الفائز بالجائزة سيتم الإعلان عنه يوم 28 أبريل المقبل في حفل خاص سيقام في العاصمة البريطانية لندن.


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