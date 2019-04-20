» الزمالك يفقد مهاجمه أمام بيراميدز

20 أبريل 2019 - 06:09 م

تأكد غياب خالد بوطيب، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب المغربي، عن مباراة فريقه أمام بيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري العام.

ويأتي غياب «بوطيب» بسبب إصابته في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي يوم الخميس الماضي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل لاشيء فوز خروج المهاجم المغربي بفضل البديل عمر السعيد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز صاحب نفس الرصيد من النقاط.